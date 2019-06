Da domenica, 9 giugno 2019, la “Freccia Orobica”.

Riprende, con l’estate, l’attività della “Freccia Orobica”, il collegamento ferroviario di Tper Bergamo–Brescia-Pesaro, diretto ai lidi della Riviera Adriatica, in servizio, ogni giorno, dal 9 giugno, al 25 agosto. In direzione “mare”, il treno 1771 partirà da Bergamo, alle 7.27, e giungerà a Pesaro, alle 13.15. Ritorno da Pesaro: treno 1770, alle 16.42, con arrivo a Bergamo alle 22.40. Nei weekends, sarà possibile la prenotazione, on line, del posto in treno, tenendo conto che i posti prenotabili sono 120 per viaggio, www.tper.it.

Pierantonio Braggio