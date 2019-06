"La Magistratura non deve solo essere indipendente, ma anche apparire tale"

Sando Pertini, forse il presidente più amato dagli italiani, socialista e partigiano, probabilmente non accetterebbe silente come Presidente del CSM la situazione che oggi appare coinvolgere l'ordine dei magistrati. Anche se il sistema mediatico rispetto ai suoi tempi è cambiato ed è più facile che manipolazioni antidemocratiche possa essere messe in atto, è indubitabile che le indagini in corso sono sconvolgenti per il cittadino. Però se la magistratura inquirente (i giudici di Perugia,ora senza capo perchè in pensione) lavora, mentre la magistratura disciplinare ( il CSM) è in difficoltà, infatti quasi un terzo sono attualmente fuori giuoco tra sutosospesi e dimessi, dovremmo guardare il vaso mezzo pieno. Le tutele formalmente ci sono per tutti ma il piano mediatico nei fatti le stritola lasciando il cittadino incredulo. Qualcuno dice che questi fatti rappresentano la patologia del sitema, ma allora occorre anche avere la presenza di di re che la magistratura non può essere la sola ad autogovernarsi in virtù di un principio di autodeterminazione che la dovrebbe rendere immune da influenze esterne. Ci vorrebbe un soggetto terzo, (parlamento, corte costituzionale, elezione popolare diretta in certi ruoli, ecc) che in certi momenti intervenga per evitare conflitti di interesse e spartizioni che per ora non sono provate, e quindi non sono , ma che se dovessimo applicare le parole del Presidente Pertini , sono già ampiametne oltre il limite dell'apparire.