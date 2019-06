CERVELLI IN FUGA: DONAZZAN, “PIENA SINTONIA CON CÀ FOSCARI, ANCHE REGIONE VENETO INVESTE SU CIRCOLARITÀ DEI TALENTI”

“Il principio ‘cervelli in circolo’ è alla base delle nostre politiche regionali per la scuola, con i tanti progetti che promuovono la conoscenza delle lingue, gli stages all’estero e l’alternanza scuola-lavoro svolta in imprese d’Oltralpe e per le quali la regione investe oltre 4 milioni di euro”, ricorda l’assessore. “E sempre il medesimo principio, che è cosa ben diversa dal voler trattenere ricercatori ed eccellenze accademiche e professionali, è il motore dell’iniziativa ‘INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale’ che la Regione Veneto, prima in Italia, ha finanziato con 3,5 milioni di euro per realizzare 14 diversi progetti, che contemplano 55 borse di rientro e 30 borse di animazione territoriale”, fa presente Donazzan.

“Lo scopo di questi progetti, avviati nel 2018 e attualmente in fase di realizzazione – aggiunge Donazzan - è quello di attirare sul territorio regionale eccellenze provenienti da diversi ambiti e favorire la mobilità, lo scambio e la permanenza di alte professionalità che intendono rientrare nelle nostre imprese e nelle nostre università dopo un periodo di permanenza all’estero”.

La collaborazione con le Università venete – evidenzia l’assessore - è uno dei tasselli di questo programma, che sta vedendo la realizzazione a Padova di un incubatore di start-ups per offrire servizi digitali alle imprese e alle persone, l’avvio di ‘maratone informatiche’ sulle sfide cruciali del prossimo futuro (spreco alimentare, made in Veneto, invecchiamento, economia del riciclo e trasporti) e, infine, il recupero e la rigenerazione di alcuni luoghi storici della creatività e dei mestieri del nostro territorio, come la Fabrica Alta di Schio.

“Creatività e innovazione sono il binario di questo percorso– conclude - che sta producendo scambi e circolazione di ‘cervelli’ e ‘talenti professionali’, in un’ottica di contaminazione e di crescita di respiro internazionale”.