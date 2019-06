Nello specifico, Fitch ha abbandonato l’utilizzo di vincoli ‘top-down’, sul rating sovrano, ed è passata a definire, all’interno di un’analisi ‘bottom up’, come il rischio paese è incluso in ogni fattore chiave di credito. Importanti, quindi – come segnala, giustamente, Generali – la forte diversificazione geografica della grande Assicuratrice triestina e il forte profilo di business, quali drivers fondamentali, per il rating del Gruppo

Pierantonio Braggio