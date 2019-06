“EnoFice”, rivista bimestrale della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici. Le “Confraternite”, promotrici delle tradizioni e dell’agroalimentare nostrano.

Sfogliando il numero 3-4/2019, pervenutoci, non possiamo che congratularci per i relativi contenuti, perché gli stessi non sono semplicemente limitati alla solita descrizione della “vita” dei diversi gruppi associati – cosa, del resto, corretta e motivo della Rivista – ma, riporta anche ampli resoconti di studi e di ricerche, che un “confratello” deve conoscere, per propria cultura, a completamento della sua azione di valorizzazione degli altri valori, che sono alla base della sua partecipazione alla confraternita stessa. EnoFice, che stiamo esaminando, propone, infatti, i seguenti argomenti: Calendario delle prossime manifestazioni, Introduzione di Marco Porzio - presidente dei FICE, Introduzione di Silvano Cavallet - direttore della Rivista, 38° Raduno Nazionale FICE a Moncalieri, 3-6 ottobre 2019, Un po’ di storia… FICE, La Xilella fastidiosa – esteso e grave danno, purtroppo, per la nostra olivicoltura, Attività dei Circoli, Le antiche varietà di melo – importante sapere, anche cosa si vuole produrre e gustare, e Ricette d’Italia, alla (ri)scoperta della tradizione – valorizzare il tradizionale, è il meglio che possiamo fare, per noi, per le future generazioni e per il turismo, alla ricerca dell’eccellente… Una Rivista completa, dunque, che nobilita il settore “Confraternite” e che è portabandiera di un’importante idea, che merita d’essere sempre più diffusa e fatta conoscere…, www.confraternitefice.it. Pierantonio Braggio