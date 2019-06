“Enactus National Competition”, Verona. Segnala e sostiene l’evento Fondazione Cariverona.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria online, sul portale Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enactus-italia-national-competition-2019-61102585478. Enactus è organizzazione no profit internazionale, attiva in 36 Nazioni, che vive grazie al sostegno di partners, che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse manageriali, ascoltando i progetti degli studenti e accompagnandoli in un percorso di crescita, offrendo loro opportunità concrete nel mondo del lavoro. Il 6 giugno, saranno 14 gli atenei italiani (tra cui Università degli Studi di Verona, Università di Trento, Università di Udine, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e John Cabot University di Roma) rappresentati da oltre 100 studenti che presenteranno i loro progetti per la valutazione da parte di un qualificatissimo panel di 20 giudici appartenenti al mondo del business e delle Fondazione di origine Bancaria. Il Team vincitore rappresenterà l’Italia all’Enactus World Cup 2019 che si terrà dal 16 al 18 settembre 2019 nella Silicon Valley in California. “Il nostro obiettivo nel sostenere questa iniziativa – evidenzia il Presidente della Fondazione Cariverona, prof. Alessandro Mazzucco – è d’offrire l’opportunità ai giovani di esprimersi, confrontarsi tra loro e con chi compete con successo nel mondo imprenditoriale, per acquisire maggiore competenza, consapevolezza e fiducia. Investiamo sul futuro e sullo sviluppo dell’innovazione sociale ed economica.”





Pierantonio Braggio