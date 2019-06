“Il francobollo d’oro 2018”, all’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino. Assegnato dai Lettori-Collezionisti della nota Rivista “Il Collezionista”.

La Dirigente dell’U.F.N., dott.ssa Gioia Giardi esprime la profonda soddisfazione per questa vittoria, che suggella l’impegno di tutto lo staff U.F.N., che, ogni giorno, lavora con passione e dedizione, nel settore della filatelia, dando lustro all’immagine della Repubblica di San Marino, in tutto il mondo. La dott.ssa Giardi rinnova i ringraziamenti e le manifestazioni di stima, nei confronti del celebre artista Franco Matticchio, autore della serie postale, che vince il Cavallino d'oro e che dichiara “Chi avrebbe mai pensato, che dopo aver disegnato dei francobolli finti, per il Libretto Postale, edito da Vànvere Edizioni, avrei avuto la possibilità, grazie all'Ufficio Filatelico di San Marino, di disegnarne di veri, ma soprattutto non avrei mai immaginato di poter anche vincere un premio prestigioso come il Cavallino d'oro”. La serie rappresenta, in maniera ironica e divertente tutto quel mondo, purtroppo sempre più desueto, che ruota intorno alla corrispondenza: un daino imbuca una busta in una cassetta postale, in mezzo al bosco; una rana, nelle insolite vesti di postino, consegna una missiva ad un pesce in uno stagno; nonno e nipotino, con sembianze di elefanti, sono intenti ad esaminare la loro collezione di francobolli. Data di emissione della serie vincente è stata il 5 giugno 2018, nei tre valori, da €0,50, €1,60 e €2,00, in fogli da dodici pezzi, con bandella, a sinistra del foglio. Tiratura della pregiata emissione: 36.000 serie complete. A “veronaeconomia.it” non resta che congratularsi con l’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino e con l’artista Franco Matticchio, per l’importante successo ottenuto, www.ufn.sm.

Pierantonio Braggio