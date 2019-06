‘Monopoly’: edizione speciale, per Verona… La città scaligera, prima nel Nord Italia, ad ospitalo.

Tenuto conto, anche, che oltre diciassette milioni di turisti visitano Verona, ogni anno, scoprendone e godendone le straordinarie caratteristiche, hanno annunciato l’iniziativa il sindaco, Federico Sboarina, e l’assessore, Francesca Briani. In merito, ha dichiarato Alessio Aglione, sales executive di Winning Moves UK, detentore dei diritti esclusivi di Hasbro, retivi a Monopoly:“Siamo entusiasti di annunciare che Verona è ufficialmente passata dal Via! La città è stata selezionata per la ricchezza artistica ed architettonica, il ruolo nell'imprenditoria ed il patrimonio, che rappresenta in Italia e all’estero. Siamo certi che questa edizione sarà una delle più belle in assoluto, create in tutto il mondo, ed è per noi un piacere, che anche il Comune di Verona abbia accolto positivamente il progetto, concedendo il proprio patrocinio”. Attraverso il gioco ‘Monopoly edizione Verona’, saranno poste in evidenza le caratteristiche della città dei Della Scala, quali la cultura, lo sport ed i luoghi iconici, che più rappresentano la città stessa… Gioco, che sarà occasione, per tutte le centinaia di migliaia di turisti in visita a Verona, di conoscere la città, in un modo tutto nuovo e divertentissimo, portando, poi, con sé un souvenir unico. Gioco ‘Monopoly’, che sarà lanciato nel novembre 2019, in location ancora segreta, nella quale, tutti potranno scoprire finalmente l’intero tabellone, fermarsi e giocare... Nei prossimi mesi, sarà, quindi, ospite speciale in città, Mr Monopoly: un signore con baffi bianchi e cappello a cilindro, che sarà attivo sui social e darà info su tutte le iniziative, che con originalità e creatività, stupiranno e meraviglieranno. Gli aggiornamenti, sul tutto, saranno, prossimamente, comunicati su Facebook e Instagram “Monopoly - Edizione Verona”. Per maggiore apertura, verso la cittadinanza e Verona, nel suo complesso, la cittadinanza potrà indicare cosa di meglio gradirebbe trovare, nel gioco stesso…, info@happybrain.it, 045 9231248.

Pierantonio Braggio