DAI RAGAZZI MESSAGGI SOCIALI POSITIVI DI GALATEO

Il progetto, promosso dall’istituto comprensivo Stadio-Borgo Milano con il patrocinio e la collaborazione del Comune, punta a educare i ragazzi anuovi stili di comportamento, più rispettosi degli altri e della regole sociali alla base della civile convivenza fra le persone.

Durante il percorso formativo è stato chiesto ai ragazzi di realizzare un cortometraggi /spot sul messaggio educativo appreso. Tutti i progetti sono stati valutati da una giuria e premiati oggi, a palazzo Barbieri, durante l’incontro di presentazione dei lavori.

Vincitori, per le scuole elementari, nella categoria Spot, gli alunni della classe 1^ dell’istituto per l’infanzia Sansovino e, nella categoria Cortometraggio, la classe 2^ B dell’Uberti. Primi per le scuole medie, nella categoria Corto, gli alunni delle classi 1^ A,B e C e la 2^ B del Pacinotti.

Presente alla premiazione la consigliera comunale Paola Bressan.