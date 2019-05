Verona in rosa, dal 24 maggio al 2 giugno 2019. Il centro cittadino scaligero festeggia il 102° Giro d’Italia, che si concluderà in Arena.

Un grande spettacolo di colore e luce che, fino al 2 giugno, appunto, vedrà illuminati i principali monumenti e palazzi cittadini. Sulla facciata del Municipio, pur rimanendo tale, ma, trasformata in grande schermo, ciclisti in bicicletta, sono sin d’ora proiettati, in passaggio, da sinistra a destra… Un grande auspicio e un grande benvenuto al Giro…, nel suo finale… Sul tratto di mura di Piazzetta Mura Gallieno, poi, appariranno, su sfondo rosa, anche il logo ufficiale dell’evento sportivo e quello personalizzato della città. Le illuminazioni sono poste in atto da AGSM Lighting e, per la Torre dei Lamberti, da AGEC, Verona.

Pierantonio Braggio