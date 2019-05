“Panathlon Agro Romano”, da Roma, a Verona.

Panathlon intende sensibilizzare le Istituzioni italiane a fare squadra, appunto, per Milano-Cortina e, in tal senso, farà visita anche al Presidente della Repubblica e al CONI, tenendo presente che il tutto avverrà in collaborazione con atleti e sportivi della Città del Vaticano, dei quali a Verona era presente un Rappresentante ufficiale, direttore Marcello Vignola, nonché con il settore Sport dello Stato Maggiore dell’Esercito - Aeronautica, rappresentato a Verona, da Manuela Levorato, campionessa, nei 100 metri europei, con due medaglie in bronzo. Hanno portato ufficialmente a Verona, con entusiasmo e passione, la Campana di Panathlon Agro Romano, benedetta da papa Benedetto XVI – che, molto lietamente, ha fatto sentire qualche suo fresco rintocco, nella Sala di Rappresentanza municipale veronese – i signori Italo Guido Ricagni, presidene Panathlon Agro Romano, e Marcello Marrocco, responsabile del tour delle città visitate.

Pierantonio Braggio