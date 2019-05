I giardini privati di Veronetta, Verona. A cura dell’Associazione “Giardini aperti”, per due giorni, si sono potuti ammirare esclusivi gioielli veronesi.

A fare sapere a veronesi e possibili turisti di tale inaspettato patrimonio – la nostra età ci permette di dirci straordinariamente e positivamente sorpresi di tale importante iniziativa, visto che, attraversando, spesso, pedibus calcantibus, la città, sempre avremmo gradito accontentare la nostra curiosità, gettando l’occhio in punti verdi, che, qui e là, s’intravvedono, nel fondo di atrii dalla lunga storia e segno della volontà di bello degli allora proprietari. Oggi, finalmente, o, meglio, nei giorni 25 e 26 maggio 2019, tale desiderio ha trovato soddisfazione, grazie all’Associazione “Giardini Aperti”, presieduta da Maria Giulia Da Sacco, info@giardiniapertiverona.org, al Comune di Verona e alla Circoscrizione Centro Storico. Aperti gratuitamente al pubblico erano diciotto giardini privati, fra i quali, ovviamente, anche il noto Giardino Giusti, con il suo straordinario e geometrico verde, apprezzato, nel 1786, anche da Johann Wolfgang von Gioethe, durate il suo “Viaggio Italia”. Due particolari incontri si sono tenuti, sui temi “Bastione delle Maddalene” e “Palazzo Bocca Trezza” di via XX Settembre. Grande iniziativa, dunque, che si ripeterà, ogni anno, in maggio, per due giorni…, ma che, ci auguriamo, possa essere ampliata a più giornate, troppo straordinario essendo, quanto, di verde e di culturale, tali giardini, talvolta caratterizzati anche da vegetazione particolare, hanno da proporre.

Pierantonio Braggio