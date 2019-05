TORINO: SPORT E BOLLETTE AZZERATE: TUTTI INSIEME PER L’UGI

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per cause nobili. Come quella, di primaria importanza, legata al fund raising a favore dell’UGI – Unione Genitori Italiani Onlus, da sempre in prima linea nella lotta ai tumori che colpiscono i minori.

Tra queste, meritevole di particolar menzione, il grande Torneo di Tennis di Doppio Femminile e di Doppio Misto in corso in questi giorni presso il rinomato Circolo ‘Monviso Sporting Cluba in Corso Canonico Giuseppe Allamano 25 a Grugliasco (al confine esatto con Torino), nell’ambito di una manifestazione sportiva decisamente ampia che include anche altre competizioni.

Una kermesse che, ogni anno, registra un numero crescente di affezionati e partecipanti: basti pensare che, nel 2018, i concorrenti nelle due predette categorie di gara sono stati ben 160 (che, come anche nel 2019, hanno contribuito tutti con una generosa offerta libera elargita a titolo d’iscrizione).

La Premiazione, a cura degli Sponsors, del Doppio Misto si terrà nella sede del circolo Mercoledì 29 maggio dalle ore 17.00 alle 20.00, mentre quella del torneo di Doppio Femminile il prossimo Giovedì 6 giugno.

Alle due serate conclusive è prevista la partecipazione di una rappresentanza delle Autorità della Città di Torino, insieme a due delegazioni delle squadre calcistiche di casa di Serie A.

Dato il reiterato successo, e l’altrettanta copiosa adesione, dell’iniziativa benefica, gli Organizzatori e i Partners sono al lavoro insieme per approntare anche un torneo di Padel (una particolare disciplina del tennis) con le medesime modalità di benemerenza.

Soddisfatto il Presidente di ‘uBroker SRL’, Cristiano Bilucaglia, ingegnere e mecenate torinese avvezzo a eventi solidali: “Felice di sostenere, con gli utili di ‘ZERO’, la prima Multiutilities Company italiana che azzera le bollette di luce gas, finalità primarie quali il Progetto Estate ragazzi a favore di bambini e ragazzi fuori terapia oncoematologica, per la partecipazione degli stessi ad attività sportive e riabilitative da svolgere durante l’anno scolastico. E, con questo, anche l’assegnazione di un aiuto economico concreto destinato a Casa UGI, la Casa Accoglienza torinese dove ospitiamo gratuitamente i bambini/ragazzi malati di tumore e le loro famiglie”.

Tutte le informazioni sul sito www.ugi-torino.it.