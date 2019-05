Coo'ee Italia: Niccolò Gatto e Davide Fraccaroli nuova coppia creativa

A loro va il benvenuto del CEO Mauro Miglioranzi, che sottolinea l’importanza di continuare a investire nella creatività: «La creatività in Coo’ee è molto di più del core business, è il nostro credo, l’intimo migliore che indossiamo tutti i giorni. Tutto l’approccio metodologico di Coo’ee è necessariamente contaminato dalla creatività come leva strategica per sviluppare progetti di comunicazione, crescere e fare impresa. Per questo è importante pensare in grande, in linea con la globalità e con la continua evoluzione del nostro lavoro. Se l’idea creativa è centrale, devono esserlo anche i creativi stessi.»





Coo’ee è specializzata in strategia creativa per campagne pubblicitarie e progetti di comunicazione multicanale. Fedele ai principi di semplicità e concretezza nel segno del claim «togliere, togliere, togliere», rivela un modo libero di pensare che elimina ciò che non serve per riconoscere quello che conta e comunicarlo con semplicità. Non da meno, segue un modello valoriale definito PIU, composto dal valore Professionale, da quello Imprenditoriale e da quello Umano, che permette di valutare le relazioni professionali, dai clienti ai collaboratori, dai fornitori ai partner. La relazione funziona quando c’è un mix equilibrato di questi valori. Questa è la vera forza di Coo’ee.