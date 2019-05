Grande partecipazione alle Messe Internazionali a San Tomaso

Infatti, ogni messa è preceduta da un Ante Missam che ogni domenica cambia il tema che accompagnerà ogni momento della cerimonia. L’apertura del 5 maggio ha visto come protagonisti il M° Marco Morelato, l’Orchestra Zinetti e il coro di Piazzola sul Brenta eseguire opere di W.A. Mozart, in onore del compositore salisburghese che soggiornò in detta chiesa, lasciando la sua firma sulla cassa dell’organo. Ogni domenica, dunque, un filo conduttore differente, che lega ante missam, liturgia e post cerimonia. Le Sante Messe sono celebrate dal Vescovo Mons. Giuseppe Zenti. Il prossimo appuntamento è previsto per domani, domenica 26 maggio. Protagoniste musicali della mattinata saranno le ragazze di “In Dulci Jubilo”, coro gregoriano femminile.

Filippo Avesani