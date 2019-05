AUTONOMIA: Anche la presidente della Commissione Giustizia afferma che i Veneti la meritano

Durante la campagna elettorale i politici sono un po' girovaghi in cerca di voti per le loro specifiche tesi. L'on. Francesca Businarolo ha incontrato sul territorio il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Cogliendo l'occasione ha rilasciato la seguente dichiarazione “I Veneti fanno bene ad essere impazienti. L’autonomia regionale è un tema fondamentale che è stato troppo a lungo tenuto in ostaggio per questioni squisitamente elettorali. Una questione così importante, tuttavia, non può essere ridotta ai voti che può garantire. Va trovata una soluzione che sia in grado di reggere la prova della costituzionalità, che non produca conseguenze negative sui servizi erogati ai cittadini, che sia sostenibile sul lungo periodo. Già in passato, noi parlamentari veneti del Movimento 5 Stelle, ci siamo più volte detti disponibili a lavorare con i colleghi di tutti gli schieramenti. Confido che già dalla prossima settimana si possa affrontare questo nodo con la dovuta serietà”.