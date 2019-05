Il gruppo Manni presenta i conti del 2018

Le società che compongono il Gruppo hanno presentato risultati che vengono considerati positivi e la platea di intervenuti per l'occasione ne ha potuto apprezzare la dinamicità e la capacità di operare a livello mondiale inun momento in cui grandi sono le attese per i mutamenti di forza economici che con l'era Trump si prospettano.

I risultati al 31.12.2018 di Manni Group si riconfermano positivi grazie alle attività delle 14 società operative che servono 78 Paesi e oltre 10.200 clienti.

L’occasione per la condivisione dei risultati è la consueta Assemblea Aperta del gruppo industriale veronese, ospitata al Crowne Plaza Verona Fiere nella mattinata di venerdì 24 maggio e presieduta dall’Avv. Lamberto Lambertini. A presentare alla platea i numeri dell’anno concluso e gli obiettivi per il prossimo futuro pubblicati nell’Annual Report 2018 è stato il consiglio direttivo Manni Group, composto da Giuseppe Manni, Presidente Panfin Srl, Francesco Manni, Presidente della Holding ed Enrico Frizzera, CEO del Gruppo .

Una presentazione a tre voci per sottolineare la soddisfazione nel vedere la continua crescita di un Gruppo che vanta 74 anni di storia, dapprima nel settore della lavorazione e commercializzazione dell’acciaio, evoluto poi nella produzione di pannelli sandwich per l’isolamento, l’installazione e il mantenimento di impianti ad energia rinnovabile e, dal 2017, nella produzione di sistemi costruttivi e strutture in acciaio leggero.