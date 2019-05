Il Giro d'Italia a Verona, l'ingresso in Arena è gratuito

Finalmente un gande evento sportivo anche a Verona. L'Arena dopo vari anni ospita di nuovo le fasi conclusive del Giro d'Italia, un evento gratuito a disposizione di tutti gli sportivi per la festa di uno sport duro e difficile dove gli atleti sono sempre al limite delle loro possibilità ma che ha un grande seguito di appassionati e di ciclisti amatori. Confidiamo che la programmazione prevista riduca al minimo i disturbi di chi è poco interessato ma questo evento sportivo che speriamo sia preludio della cerimonia per le Olimpiadi Invernali che da quanto si dice dovrebbe tenersi in Arena, è un fatto storico che gli sposrtivi veronesi ricerdano e che si tramanda nelmondo per fare grande Verona e le sue genti che sono sempre disponibili a farsi carico dell'organizzazione di questo grande spettacolo, istruttivo e formativo per i giovani ma anche per i più anziani che stanno ritornando alla semplice e libera bicicletta. Ecco il link per ottenere i biblietti fino al 1 giugno.

https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=sport_giroditalia