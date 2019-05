Universal Sun apre la nuova sede a Villafranca

- Universal Sun si insedia stabilmente sul territorio di Villafranca - comune strategico rispetto agli attuali clienti e partner installatori - con un importante piano di sviluppo che coinvolgerà le imprese del territorio, ampliando le opportunità di lavoro a livello locale. A tendere, le attività dell’azienda in Veneto coinvolgeranno un centinaio di partner della zona. Siamo di fronte a un esempio virtuoso di sviluppo dell’economia del territorio orientato verso l’utilizzo di tecnologie innovative e la scelta di soluzioni sostenibili.

Universal Sun, attiva dal 2010 nel campo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica ad alto contenuto tecnologico, opera su scala nazionale e si rivolge a grandi imprese, PMI, grande e media distribuzione, terziario, aziende agricole e clienti residenziali. Nella produzione distribuita da fonti rinnovabili, l’azienda ha già realizzato oltre cento impianti industriali fotovoltaici a tetto e decine di impianti in altre tecnologie, superando i 30 MW di potenza installata. In particolare, Universal Sun opera a partire da attente diagnosi energetiche per realizzare impianti di cogenerazione, pompe di calore industriali, recuperi termici finalizzati al riscaldamento industriale. Per i segmenti di consumo più bassi, l’azienda ha sviluppato APLOS, una tecnologia proprietaria di microcogenerazione che si contraddistingue per alta efficienza, scarsa necessità di manutenzioni e minimo ingombro. La strategia adottata per la realizzazione degli impianti, così come per le attività di manutenzione si fonda sul rispetto del territorio, sulla costruzione di collaborazioni sinergiche con aziende locali di piccole dimensioni alle quali la società affida le attività esecutive di costruzione e/o di manutenzione. A oggi le locali società coinvolte sono oltre 20.

“Universal Sun è entrata a far parte del Gruppo Sorgenia lo scorso dicembre – ha commentato Mario Mauri, Sales Director di Sorgenia –. Si è trattato di un’importante operazione che rientra nel nostro piano industriale di crescita: rinnovabili ed efficienza energetica rappresentano, infatti, due assi strategici di sviluppo. Oggi siamo in grado di offrire anche al mondo delle imprese ciò che da due anni già garantiamo alle famiglie: energia 100% rinnovabile, risparmio energetico, soluzioni digitali ed efficienza”.

I piani di sviluppo di Universal Sun, coerenti con il posizionamento della digital energy company Sorgenia, prevedono un incremento consistente del volume d’affari nei prossimi tre anni con un focus su clienti PMI e sul target residenziale; tale sviluppo è anche basato sul mantenimento di fattori critici di successo che ad oggi hanno contraddistinto la società, tra i quali la territorialità. Il progetto ha l’obiettivo di dar vita a partnership stabili con installatori, elettricisti e termoidraulici attivi localmente, ai quali Universal Sun può offrire da subito opportunità di collaborazione per gli impianti già in portafoglio, oltre a una serie di vantaggi in termini di crescita organizzativa e di know how.