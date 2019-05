Fastweb: in arrivo nuovi store e un rinnovato design

Le nuove aperture di Fastweb porteranno, inoltre, una serie di novità mirate a migliorare l’esperienza del cliente offrendogli un’esperienza innovativa, ampliando dunque il mondo digitale e riadattando gli spazi fisici degli store. Tutto questo va ad affiancarsi alle promozioni e le offerte del gruppo presenti sul mercato, che hanno determinato il trend di crescita positivo dell’azienda.

Eliminare le barriere con il cliente

Il nuovo concept studiato per i negozi di telefonia Fastweb vuole eliminare la tradizionale “distanza” che gli spazi dei negozi creano con i clienti ridisegnando gli ambienti e rivendendo il ruolo del banco cassa, spesso percepito come barriera virtuale tra lo shop assistant e la clientela. Anche gli spazi sono ridefiniti per meglio rispondere alle esigenze dei consumatori; ad esempio l’area dedicata ai clienti business sarà rivista e riproposta con una nuova concezione facilmente identificabile.

Innovazione e personale qualificato

Per aumentare l’esperienza immersiva, Fastweb offre la possibilità di sperimentare all’interno dei negozi il meglio della tecnologia e dei servizi internet a banda larga, di rete fissa e mobile attraverso l’impiego di personale altamente qualificato e professionale a disposizione dei clienti sia per rispondere a domande e aiutarli nella configurazione e l’utilizzo dei prodotti, sia per rendere la tecnologia accessibile a tutti e nel modo più chiaro e semplice possibile.

Chiare le idee di Luca Mastropaolo, Consumer & Small Business Officer di Fastweb, che precisa come Fastweb abbia “deciso di puntare sullo sviluppo di un nuovo modello di punti vendita, nella convinzione che la vicinanza, anche fisica, ai clienti contribuisca ad aggiungere valore alla relazione” e concludendo che la volontà è quella di “rivoluzionare il ruolo del negozio, trasformandolo in un luogo di incontro attrattivo e confortevole, in cui si viva l’esperienza unica del nostro brand”.

Crescita degli store Fastweb

I dati danno ragione alla strategia di Fastweb che dal 2010, anno in cui si è registrata l’apertura del primo negozio monomarca, la rete di distribuzione e assistenza è cresciuta sul territorio fino a raggiungere gli oltre 1000 punti vendita sparsi per l’intero territorio nazionale. All’interno di questo mondo, Fastweb vanta 120 negozi monomarca e numerosi venditori autorizzati che fanno la forza di questo brand sul territorio.

Clienti in aumento

Nel primo trimestre del 2019 Fastweb ha fatto registrare un aumento delle Sim attive del 28%, per un totale di 1 milione e 517 mila schede a fronte del milione e 185 mila di un anno fa. Il dato è molto significativo tenendo in considerazione l’alta competitività del mercato nazionale e l’ingresso nello stesso di nuovi soggetti erogatori di servizi di telefonia mobile.

143 milioni di euro di nuovi investimenti

Volontà di crescita anche negli investimenti della società,per un totale pari al 28% dei ricavi ossia 143 milioni di euro; soldi che interesseranno soprattutto la sperimentazione e la diffusione del servizio 5G che promette velocità di download per gli utenti superiori al gigabyte per secondo. Il servizio è già attivo in fase sperimentale a Milano e nel corso dei prossimi mesi altre città saranno toccate dall’ampliamento del servizio che nel giro di poco tempo Fastweb conta di portare nelle abitazioni di tutta la penisola. Il 5G ha confermato le sue potenzialità anche per la connessione da fisso dimostrando oltre alla sua velocità di download e caricamento anche una elevata qualità del servizio che nel giro di pochi anni potrebbe rappresentare la principale forma di connettività sia mobile che fissa (I.P.)