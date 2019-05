CassaPadana, Leno, Brescia. Il 25 maggio 2019, Assemblea dei soci.

Il risultato economico torna ad essere positivo (2,17 milioni l’utile d’esercizio) e i dati della trimestrale 2019, sono in linea e consolidano tale trend. Al riassetto organizzativo e al rilancio dell’attività caratteristica, nel 2018, si è avuto un progressivo assorbimento dei crediti deteriorati, il cui ratio è ora all’11%, con livelli di copertura adeguati (45% a fine anno). L’indice patrimoniale (Cet 1) è al 14,90%. Vittorio Biemmi, presidente di Cassa Padana: “Sono da perseguire l’efficienza e la redditività, in questo tipo di banche, locali e cooperative. Non sono il fine, ma rappresentano lo strumento, per poter essere più vicini, in modo efficace al territorio, in cui si lavora. Il contesto di mercato e l’evoluzione normativa determinano, infatti, la necessità di reinterpretare concretamente, e su basi nuove, il ruolo, che una banca locale è chiamata a svolgere, nella comunità, nella quale opera. L’appartenenza al gruppo bancario cooperativo di Cassa Centrale è fondamentale per questa evoluzione – che si traduce in posizionamento di mercato e alimenta il vantaggio competitivo – sia in termini di maggiore efficienza gestionale che di competenza e massa critica messa in campo, perché i bisogni delle imprese, delle persone e delle comunità locali sono sempre più articolati e complessi”. “Cassa Padana, con il suo stile, e in continuità con la sua storia” – aggiunge Andrea Lusenti, direttore generale dell'istituto di Leno – “lavora concretamente per mantenere e migliorare – nel contesto in cui, oggi, si trova ad operare – la sua capacità reale di mantenersi realmente prossima ad imprese e territorio, avendo la consapevolezza che questa è l’essenza del modo di essere e di stare sul mercato di una banca di credito cooperativo. E’ un percorso impegnativo, non facile, con tratti ancora in via di definizione, ma da compiere, per le prospettive future di medio-lungo termine sia della banca, che delle comunità locali, in cui è radicata. Il 2018 ha visto la Cassa impegnata in un importante lavoro di semina, che, nel tempo, produrrà buoni frutti. Cassa Padana – conclude Lusenti – è una banca di persone, che punta sulle persone. Sono le persone, lo spirito, che le anima e la loro capacità di interpretare i tempi, a fare sempre la differenza”. CassaPadana – sede centrale, Leno, Brescia – conta sulla collaborazione di 427 dipendenti, in 61 filiali. Info@cassapadana.it e contribuisce positivamente alla costante evoluzione delle economie locali.

Pierantonio Braggio