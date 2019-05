Al Pastificio Rana, San Giovanni Lupatoto, Verona, prestigioso riconoscimento statunitense.

“Questa nuova affermazione della famiglia Rana è un importante riconoscimento a un modello di quell’imprenditoria veneta, che s’impone a livello internazionale, facendosi forza. su quattro pilastri fondamentali: sacrificio e qualità da un lato, identità e innovazione dall’altro. Mi congratulo, con il cavalier Giovanni Rana, con l’ad Gian Luca e con tutta l’Azienda”. Così il Presidente della Regione del Veneto esprime la sua soddisfazione per l’International Awareness Award, consegnato, dalla prestigiosa e storica Fordham University di New York, nelle mani dell’amministratore delegato del Pastificio Rana. “Un’azienda solidamente veneta – prosegue il Governatore – viene premiata da una delle prime Università degli Stati Uniti, per il suo eccezionale successo oltreoceano. Possiamo solo esserne fieri: il Pastificio Rana è il simbolo di una certa nostra imprenditoria, che poteva limitarsi ad un’affermazione locale, ma, che ha saputo guardare ben oltre, senza rinunciare a tutte quelle caratteristiche, che sono la forza dei Veneti, nel lavoro e nella convivenza civile. L’Azienda è diventata internazionale, senza mai abdicare alle sue radici e alla solidarietà tipica della nostra gente, a cominciare dal ‘parón’, che condivide gli andamenti aziendali, con i suoi lavoratori. Un imprenditore, che ci mette realmente la faccia, fino a diventare egli stesso il simbolo del suo prodotto”. Ottime espressioni, quelle del presidente Zaia, che non sono solo parole, ma, sentimento, volte ad un Giovanni, che, quasi da cento anni, dedica la sua vita, nel silenzio, ma, con studiati impegno e sacrificio, al lavoro, all’impresa, a creare occupazione e ricchezza, condividendo, quindi, i positivi risultati, con il territorio e con i suoi collaboratoti. Caro Giovanni, con Luca, simboli della Verona e del Veneto, che producono e, quindi, costruttori di economia, complimenti da veronaeconomia.it, da

Pierantonio Braggio e da Gianfranco Tommasi.