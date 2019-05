LA RESIDENCE & IDROKINESIS DI ABANO CONTRO IL MAL DI SCHIENA

Un centro, con albergo, altamente specializzato che offre la possibilità di combinare la fangoterapia alla riabilitazione tradizionale ma, soprattutto, alle moderne tecniche riabilitative in acqua termale. Il centro-albergo padovano ha attivato delle settimane speciali per combattere il mal di schiena a prezzi speciali, dedicando a questo problema i 7 giorni che vanno dal 9 al 16 giugno, dal 14 al 21 luglio, dal 4 all'11 agosto e successivamente altre tre settimane fino a novembre. Un programma che potrà essere effettuato soggiornando in hotel, che porta a poter distribuire meglio i trattamenti nell'arco della giornata oppure recandosi quotidianamente al centro idrokinesis una volta al giorno per 7 giorni. A La Residence & Idrokinesis di Abano si trattano varie aree di intervento oltre al mal di schiena. Dal paziente con patologie ortopediche, traumatiche e reumatiche, dall'artrosi alla periartrite di spalla, dalle fratture ossee alla contropatia femoro-retulea e altro, al paziente con patologie neurologiche, dal morbo di Parkinson all'emiparesi; dal paziente con problematiche posturali a quello con patologie vascolari, tutti seguiti da uno staff medico di prim'ordine. Per informazioni 049-8665800