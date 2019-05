Esigenza di “riduzione d’imposte e di burocrazia, per imprese e famiglie”… Saggia affermazione – più che rara – del ministro Matteo Salvini.

Finalmente, però, un ministro, il ministro Matteo Salvini, salutando l’iniziativa, realizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti, di aprire una sua prima filiale a Verona, ha, fra l’altro, fortemente e saggiamente sottolineato l’esigenza di riduzione di imposte e di burocrazia a famiglie e ad imprese, principali creatori di lavoro e di ricchezza. Una correttissima volontà di contenimento dell’imposizione fiscale, per ridare fiducia all’economia e creare crescita, com’è, del resto, più che normale, nelle economie più evolute. Siamo, dunque, lieti per tale, sinora, mai sentita e chiara affermazione, che, quindi, non possiamo che approvare. Ci preoccupa, invece, che una tale iniziativa possa trovare ostacoli in conti, in massima ristrettezza, e nella presenza dell’orrendo debito pubblico, che, da anni e costantemente, c’impoverisce, per cui occorre massimo impegno a contenerlo e a ridurlo. La sede CDP Verona, si trova in via Giardino Giusti, 2, pa.verona@cdp.it .

Pierantonio Braggio