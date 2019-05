Concorso di Poesia veneto-dialettale “Adriana Caliari” – creatrice della “Casa contadina” – Concamarise, Verona, 2019.

La “Casa Contadina”, Concamarise, annuncia il IX Concorso di poesia dialettale, intitolato alla fondatrice del premio stesso, “Adriana Caliari“, che è riservato a testi di poesia, in dialetti veneti. Il concorso si articola in due sezioni: – Sezione A, riservata a testi ad argomento libero, e, – Sezione B, riservata a testi, sulla Civiltà, usi costumi e mestieri specifici agricoli. È ammessa, per ogni sezione, una composizione poetica, che non deve superare i 50 (cinquanta) versi. Ogni Autore può concorrere, in entrambe le sezioni, con una lirica. Le liriche devono recare, in calce, un motto identificativo ed essere spedite in 10 (dieci) copie dattiloscritte o fotocopiate. Inoltre, il plico dovrà contenere una busta chiusa, portante: esternamente, un motto identificativo e, internamente, le generalità dell’autore, il suo indirizzo postale, con recapito telefonico e/o e-mail, i titoli degli elaborati e l’indicazione della sezione di appartenenza, nonché la dichiarazione che i testi non sono mai stati premiati, in altri concorsi. Il plico, contenente la busta chiusa, con i dati sopra elencati e le 10 (dieci) copie delle poesie, deve pervenire, tramite posta, all’indirizzo sotto indicato, entro e non oltre il 15 agosto 2019 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo : “Premio Casa Contadina“ , via Capitello, 124 - 37050 Concamarise VR. Il concorso, per ciascuna sezione, è dotato dei seguenti premi: 1° premio, € 150,00 (centocinquanta/00), con diploma ; 2° premio, riconoscimento, offerto da ditte locali; 3° premio, riconoscimento offerto da ditte locali. Fra tutti i lavori pervenuti, sarà assegnato un premio speciale di € 100,00 (cento/00) al testo più meritevole, per umorismo, ironia o satira. Le liriche pervenute, anche se non premiate, non saranno restituite, rimanendo a disposizione della “Casa Contadina“. I giudizi della Commissione giudicatrice, formata da giornalisti, docenti, studiosi della civiltà contadina, sono insindacabili e inappellabili. La cerimonia di premiazione si terrà, domenica 22 settembre 2019, alle ore 16,00, presso l'ex antica chiesa dei “Santi Lorenzo e Stefano”, via Piazza, Concamarise. È obbligatoria la presenza dei premiati, che saranno tempestivamente informati, per ritirare personalmente il premio. Info: Eleonora Marchiella, tel.: 0442/81440 - 347/7422052 e-mail: marchiella.eleonora@virgilio.it. Un concorso interessante e culturalmente produttivo, nonché caratteristico, nella sua motivazione. Ben difficilmente, in fatto di poesia o di composizione in prosa, viene scelto il tema “agricoltura”, costretti, come siamo, dal moderno e dai mezzi di comunicazione, ad impegnare la mente in temi, che non fanno pensare a come, senza l’agricoltura, non vi sia vita e come, senza l’agricoltore e l’allevatore, che, con il suo impegno ed il suo sacrificio, per giornate intere, nel campo, al caldo o al freddo, cura terra, piante ed animali… Ricordiamo Adriana Caliari, quale donna semplice, ma, attenta a tali, pur modeste, considerazioni, nonché creatrice di “Casa Contadina” – inizialmente segnalataci da mio fratello Paolo, pure amante dell’Agricoltura – ed apprezziamo Eleonora, che, ogni anno, onora, con il “Concorso”, tale appassionata e costruttrice Madre. La onora anche, attraverso la premiazione di opere, redatte nei vari dialetti veneti, che, non solo hanno le loro radici nella lingua ufficiale della gloriosa Serenissima Repubblica di Venezia, ma, sono, al tempo, le nostre madrilingue. Le quali, attraverso il Concorso stesso, trovano perenne continuazione e potranno essere studiate ed apprezzate, da chi verrà dopo di noi.

Pierantonio Braggio