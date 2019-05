Prestazione magistrale del giovane Juniores Lorenzo ZUMERLE

Due prove impegnative ed esigenti da disputare di fronte ad un parterre agguerrito e di qualità, rese ancora più selettive dal maltempo: nonostante tutto questo, l'Assali Stefen Omap si è confermata ai vertici del ciclismo italiano grazie a due straordinarie prove offerte da tutto il team sfociate nei due piazzamenti in top ten conquistati da Lorenzo Zumerle.



Il ragazzo diretto da Tommaso Pomini e Nicola Menegolo, infatti, è stato bravo ad ottenere un bellissimo ottavo posto ieri nel Campionato Regionale Veneto andato in scena a San Martino Buon Albergo (Vr) migliorandolo quest'oggi sul traguardo dell'internazionale Gp Sportivi di Sovilla (Tv), dove è giunto settimo.



"Sono stati due giorni ricchi di emozioni per tutta la nostra squadra e siamo orgogliosi dei due piazzamenti che siamo riusciti ad ottenere" ha spiegato il team manager Marcello Girelli. "Tutta la squadra, nonostante le difficoltà del percorso e il maltempo, ha corso da protagonista. Poi Lorenzo è stato straordinario a restare con i migliori in salita e ad andare a giocarsi il successo sino all'ultimo colpo di pedale".



Weekend ad alto livello per l'Assali Stefen Omap

Lorenzo Zumerle si mette in luce con due top ten al Campionato Veneto e a SovillaDue prove impegnative ed esigenti da disputare di fronte ad un parterre agguerrito e di qualità, rese ancora più selettive dal maltempo: nonostante tutto questo, l'Assali Stefen Omap si è confermata ai vertici del ciclismo italiano grazie a due straordinarie prove offerte da tutto il team sfociate nei due piazzamenti in top ten conquistati da Lorenzo Zumerle.



Il ragazzo diretto da Tommaso Pomini e Nicola Menegolo, infatti, è stato bravo ad ottenere un bellissimo ottavo posto ieri nel Campionato Regionale Veneto andato in scena a San Martino Buon Albergo (Vr) migliorandolo quest'oggi sul traguardo dell'internazionale Gp Sportivi di Sovilla (Tv), dove è giunto settimo.



"Sono stati due giorni ricchi di emozioni per tutta la nostra squadra e siamo orgogliosi dei due piazzamenti che siamo riusciti ad ottenere" ha spiegato il team manager Marcello Girelli. "Tutta la squadra, nonostante le difficoltà del percorso e il maltempo, ha corso da protagonista. Poi Lorenzo è stato straordinario a restare con i migliori in salita e ad andare a giocarsi il successo sino all'ultimo colpo di pedale".