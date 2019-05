Cantina di Soave ha intitolato il suo Auditorium al comm. Luigi Pasetto.

Il 19 maggio 2019, il grande auditorium di Rocca Sveva – denominazione di Cantina Soave – è stato intitolato al comm. Luigi Pasetto, che, tra le molte cariche, in ambito agricolo ricoperte, nel corso della sua vita, è stato anche, dal 1984 al 2008, stimato presidente di Cantina di Soave. Recita la targa: AUDITORIUM COMM. LUIGI PASETTO - STIMATO PRESIDENTE DI CANTINA DI SOAVE, DAL 1984 AL 2008. A ricordo del suo stile cooperativistico - fondato su valori autentici, quali l’amore per la propria terra, Le sue eccellenze e per le genti, che vi operano, con dedizione e impegno, Memore del suo esempio, Cantina di Soave continua a costruire, su queste solide fondamenta, il proprio futuro. Cantina di Soave.





Ricordare chi si è impegnato, per la società – e, in questo caso, in agricoltura, madre della vita, nonché, più specificamente, in vitivinicoltura, oggi, settore importantissimo per l’economia locale e nazionale – significa anche indicare la giusta via, da seguire, per il raggiungimento delle mete migliori.

Pierantonio Braggio