V Fiera andalusa - Fiera d’Andalusia. España en Verona! Grande evento “español”, all’ex Arsenale di Verona, dal 24 al 26 maggio 2019.

Organizza il tutto ACIS - Associazione Culturale Italo-Spagnola, della quale è presidente Anna Altarriba Cabré, Verona, acisverona@gmail.com. Una grande occasione, dunque, per conoscere, più da vicino. la Spagna e per approfondirne la lingua. Altarriba Cabré: ”La nostra insistenza, nel proporre questa manifestazione, nasce, in primis, dalla nostra passione per la terra spagnola; dalla voglia di rispondere a un bisogno di ritrovo di “aficionados” del flamenco, e, soprattutto, dalla necessità di offrire agli studenti liceali, delle scuole superiori e universitari, una estensione di qualità “fuori aula” della cultura spagnola”.

Pierantonio Braggio