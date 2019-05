A COO’EE IL « PROGETTO INFLUENCER » DI MELE VAL VENOST

Alla base della strategia di comunicazione digital c’è la volontà di aprire un canale di dialogo costante e di qualità con le persone che interagiscono con VI.P su Instagram o che, soprattutto, al momento dell’acquisto scelgono le mele Val Venosta. Un progetto con cui il dialogo si amplia, avvalendosi di un nuovo interlocutore: gli influencer, testimonial della bontà e della qualità delle mele Val Venosta. Gli influencer condividono quotidianamente con i propri follower pensieri personali e momenti della propria vita in modo autentico: una logica che sposa perfettamente il concetto di mela buona e sincera.

I profili interessati saranno 13, ciascuno coinvolto a vario titolo nella comunicazione del mondo food sui social network. Attraverso la condivisione di post e stories, gli influencer avranno l’obiettivo di far conoscere agli utenti le mele Val Venosta e raccontare perché le scelgono: per il sapore, la croccantezza, la naturalità e anche per l'aspetto. Sono caratteristiche che dipendono dal lavoro degli agricoltori, ma anche da alcune peculiarità intrinseche del territorio di coltivazione, come altitudine, scarsa piovosità ed escursioni termiche.

La volontà condivisa di Coo’ee e di VI.P è di comunicare i valori delle mele Val Venosta legandole strettamente al territorio d'origine e alle qualità che permettono loro di essere una delle eccellenze italiane.