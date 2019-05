PER L'EUROPA NESSUNO PUO' COPIARE I MARCHI DI BOTTEGA SPA

Nello specifico il Tribunale UE presso la Corte di Giustizia conferma che la forma della bottiglia e l’effetto specchiato dei colori (oro e rosa) sono elementi propri dei marchi di Bottega, addirittura prevalenti su altre componenti del quali la lettera B in rilievo e l’etichetta a forma di fiammella, propria dei vini Bottega, e che in quanto tali non possono essere utilizzati da terzi.La odierna decisione è importante in quanto conferma una volta in più le ragioni di tutela del marchio che Bottega pone alla base delle sue rivendicazioni.Di contrario avviso il Tribunale di Padova che qualche giorno fa ha assolto dal reato di contraffazione i responsabili dell’azienda vinicola Tombacco di Trebaseleghe(PD)sul presupposto che i marchi di Bottega hanno come unico elemento distintivo la lettera B,posta in rilievo sul collo della bottiglia.È ragionevole ritenere che le motivazioni della sentenza del Tribunale UE avrebbero potuto essere utili anche al Tribunale di Padova nell’orientare e motivare la propria decisione. In tal senso Bottega infatti aveva fatto un’istanza che il giudice padovano ha però rigettato, depositando direttamente in udienza le motivazioni della sentenza.Ricordiamo che Bottega ha ideato le bottiglie verniciate a partire dal 2001, a conferma di una carriera lunga e articolata in cui ha sempre dimostrato massima originalità ed estrema innovazione, caratteristiche imprenditoriali che hanno portato la cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV) ad essere una delle aziende più imitate in tutto il mondo nel settore dei vini e dei distillati. La validità dei marchi registrati è stata riconosciuta in Italia e in Europa dai diversi organi competenti, anche se nel corso degli anni ci sono state delle difficoltà nella loro protezione che hanno portato Bottega S.p.A. ad adire in diverse occasioni l’autorità giudiziaria per le azioni scorrette di alcune aziende concorrenti.Poiché la contraffazione è punita sia in sede penale che in sede civile, l’azienda di Bibano di Godega proporrà sicuramente appello contro la sentenza del Tribunale di Padova, riservandosi di agire anche in sede civile considerato che lo stesso Tribunale di Padova ha prospettato l’esistenza di una possibile imitazione servile, poco onorevole