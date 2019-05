Mercoledì 15 maggio, ore 18:00 - MARITI con Paola Barbato, Nicoletta Sipos e Matteo Bussola @ la Feltrinelli - Verona

Coniugi, compagni di vita, amori: 26 donne per 26 racconti collezionati in un libro di donne per le donne. La nuova raccolta Mariti del network di scrittrici di Cuori di pietra e Il bicchiere mezzo pieno propone tante storie e scritture diverse per raccontare ciascuna a suo modo le molteplici sfaccettature del rapporto a due in un caleidoscopio di personaggi e avventure.

Un network di donne che si impegna a favore di altre donne, perché le parole diventino azioni. Parlare di un argomento caro e noto a tutte, i mariti, per divertire, commuovere, far riflettere chi legge e per portare ancora qualche aiuto alle donne che, con o senza marito, ancora devono lottare per veder realizzato anche il desiderio più scontato. Dalla fuga romanzesca di Agatha Christie a una moglie seriale che viene ripetutamente abbandonata, dalla visione matrimoniale di Cleopatra alla passione di Frida Kahlo, dalla donna che visse due matrimoni opposti con il desiderio di fuggire da entrambi alla possibilità di trovare la felicità dove non ci saremmo mai aspettati. Ventisei nuove storie ironiche, drammatiche, reali o di finzione per raccontare amore e disamore in tanti modi assolutamente originali. I diritti d'autore dell'antologia sono interamente devoluti al nuovo centro di formazione aperto a Varanasi (India) dall'Associazione SAMPARC™ (Social Action for Man Power Creation) e dalla Fondazione Belladonna Onlus. Il centro offre alle bambine l'istruzione necessaria per arrivare all'autonomia ed evitare in questo modo la piaga dei matrimoni precoci che espongono le piccole di 10-12 anni a violenze e abusi.