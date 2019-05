Il premio Nobel per l’economia Amartya Sen incontra i giovani Venerdì 17 maggio a Bologna incontro con Banca Etica e dialogo con gli under35 sul futuro dell’Europa

L’appuntamento è per le ore 17.00 presso lo spazio La Scuderia (via Saragozza 1, Bologna).

Programma

· Benvenuto e introduzione, Chiara Bannella, Banca Etica

· Presentazione dei 4 progetti di innovazione e inclusione sociale di under 35 che si sono qualificati nelle gare di idee “Vènti di Futuro” organizzate nei mesi scorsi da Banca Etica per festeggiare i suoi 20 anni

· Premiazione dei vincitori delle gare di idee da parte del Prof. Sen

· Dialogo sulle ricette per uno sviluppo sostenibile e inclusivo in Europa tra Amartya Sen e il presidente di Banca Etica, Ugo Biggeri

· Domande del pubblico

L’incontro con Amartya Sen

Amartya Sen - economista e filosofo di origine indiana, professore all’Università di Harvard - ha ricevuto il premio Nobel per l’Economia nel 1998 per i suoi studi e le sue teorie rivoluzionarie sui legami tra indicatori economici, uguaglianza, libertà e inclusione delle persone. Il presidente di Banca Etica, Ugo Biggeri, dialogherà con il prof Sen sulla sua visione per l’Europa di oggi e di domani. A 10 anni dalla crisi finanziaria le prospettive sono cambiate in meglio o in peggio? Quali azioni e politiche economiche potrebbero favorire un miglioramento generalizzato delle condizioni di vita senza mettere ulteriormente a repentaglio la salute del pianeta? Come si possono stimolare decisioni politiche e comportamenti individuali che vadano in questa direzione? Di quali riforme ha bisogno la finanza europea e globale per poter diventare parte della soluzione e smettere di essere un problema? Queste sono alcune delle tematiche che sa ranno approfondite durante l’incontro.

La premiazione dei progetti vincitori delle gare di idee “Vénti di futuro”

Nel corso dell’incontro il prof. Sen premierà quattro gruppi di under35 i cui progetti si sono qualificati nelle gare di idee “Vénti di futuro” che - tra dicembre 2018 e marzo 2019 - Banca Etica ha organizzato in 4 città italiane per dare spazio e voce alle iniziative dei millennials e alla loro visione per un’economia sostenibile, inclusiva e innovativa. Ogni incontro è stato dedicato a un tema - rigenerazione urbana; innovazione sociale; cultura; sharing economy - e alla fine di ogni giornata di confronto e analisi è stato selezionato il progetto che una giuria di Banca Etica ha ritenuto più completo.

· Per il tema “rigenerazione urbana” si è qualificato il progetto “Zeno, un nuovo spazio pubblico per Trieste” che mira a riqualificare un edificio industriale dismesso per trasformarlo in centro di aggregazione culturale;

· per il tema “innovazione sociale” è stato scelto il progetto Stay Human, che mira a realizzare una app e un sito per mappare l’offerta di prodotti sostenibili nelle città e creare comunità di utenti attenti e responsabili:

· per il tema “cultura, lavoro e impresa” è stato selezionato il progetto “Da grande sarò un teatro… e anche un cinema” che realizzerà - all’interno dello spazio industriale recuperato exFadda di san Vito dei Normanni (Brindisi) - un cinema/teatro autogestito da comunità di artisti

· per il tema “sharing economy e impact finance” si è qualificato il progetto “Seedcoin” che vuole realizzare una moneta elettronica in grado di connettere le cooperative agricole e le persone che lavorano negli orti a km zero per promuovere opportunità di lavoro e di scambio di prodotti.

I 4 progetti riceveranno un contributo di 1.000 euro e una consulenza da parte di Entopan, un provider integrato di Innovazione, socio di Banca Etica, che accompagna diverse realtà a ridefinirsi in ottica di Open Innovation e Digital Transformation.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi scrivendo a comunicazione@bancaetica.com