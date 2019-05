Risultati di Cattolica Assicurazioni, Verona. Positivi i primi tre mesi 2019.

In merito, Enrico Mattioli, vice direttore generale e chief financial officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “I dati che presentiamo, oggi, evidenziano una traiettoria positiva, per la Compagnia: il risultato operativo e l’utile netto di Gruppo crescono in doppia cifra e i fondamentali tecnici sono solidi. Il trimestre, caratterizzato da una complessa situazione di mercato, riflette una confermata eccellenza tecnica e una raccolta complessiva in aumento, sostenuta sia dal Danni che dal Vita. Si registra un deciso incremento dei rami elementari, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale. La solidità del Gruppo è confermata da un Solvency II Ratio pari a 1,61 volte il minimo regolamentare, pur scontando il calo dei tassi di interesse”. La buona amministrazione ricompensa.

Pierantonio Braggio