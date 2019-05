Gli Azionisti di Generali hanno approvato il Bilancio 2018. Il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha nominato, per il triennio 2019-2021: Presidente: Gabriele Galateri di Genola, Vicepresidenti: Francesco Gaetano Caltagirone (con funzioni vicarie del Presidente, come da Statuto) e Clemente Rebecchini; Group CEO e Amministratore Delegato: Philippe Donnet. Ricordiamo, a titolo informativo, che il Gruppo Generali è uno dei maggiori players globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi, con una raccolta premi complessiva superiore a € 66 miliardi, nel 2018. Con quasi 71 mila dipendenti, nel mondo, e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa, in Asia e America Latina. L’ambizione di Generali è quella di essere “life-time partner” per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.

Pierantonio Braggio