Pesante maltempo nel Veronese. L’agricoltura sempre difficile da salvare . Un comunicato di Coldiretti, Verona.

La frutticoltura è stata colpita da grandine molto sottile. in un momento, in cui i frutti sono ancora molto piccoli, per cui bisognerà aspettare l’evoluzione e l’accrescimento dei frutti per stabilire l’effettiva entità dei danni”. Nella zona di San Giovanni Ilarione fino a Brognoligo – Castelcerino si è verificata una grandinata sui frutteti con danni visibili sulle varietà precoci di ciliegio. Per quanto riguarda il territorio di Sona e San Giorgio in Salici, ci sono stati vento e grandine molto sottile, quasi una sorta di nevicata. Le temperature non sono scese sotto lo zero per cui si presume che i danni non dovrebbero essere elevati. La zona Lago è stata colpita da forte vento che si è riscontrato anche ad Affi e Cavaion Veronese, e con grandine in una striscia di Peschiera. A Bardolino c’è stato un forte vento che ha sradicato piante anche secolari ma i danni in agricoltura al momento sembrano contenuti come nell’entroterra gardesano. Si riscontrano danneggiamenti alle piante di kiwi, in diverse zone del veronese, per il forte vento. “I nostri tecnici – conclude Ruffini - proseguiranno nei prossimi giorni analisi più approfondite delle zone colpite per ulteriori verifiche. La questione, pertanto, resta aperta”. Purtroppo, non ci è restato che pubblicare il comunicato suddetto, sperando chi i danni, subiti dalla nostra agricoltura, non siano tali da compromettere, in modo grave, i futuri raccolti.

Pierantonio Braggio