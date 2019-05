Bernardino India (1528-1590), nel Museo degli Affreschi, a Verona. Determinante la collaborazione fra Inner Wheel, Club di Verona e Musei Civici, per il restauro.

Paola Raffaelli Riva, presidente di Inner Wheel Club di Verona: ”Sono lieta di poter offrire il nostro contributo ai Musei Civici di Verona, in occasione di un’importante iniziativa, per la conservazione e per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della Città, aspetto questo, che ha sempre contraddistinto, negli anni, la nostra attività, nel Veronese. Nostra volontà è di sostenere progetti di valorizzazione della cultura veronese, come quello realizzato al Museo degli Affreschi, per il restauro delle ‘Allegorie di Verona, Rovigo e Treviso’, di Bernardino India”. L’affresco – restaurato da Anna Lucchini, da Francesca Siena e da Sara Silva – proviene da un ciclo pittorico del 1555 della facciata meridionale del Palazzo Fiorio della Seta. L’edificio, posto sull’Adige, si trovava all’altezza dell’attuale ponte Nuovo; nel 1891, in vista della sua demolizione, per costruire il muraglione di contenimento delle acque, gli affreschi vennero strappati, posti su nuovo supporto e conservati presso i Musei Civici. India presenta tre donne, si cennava dianzi, personificazioni delle città di Verona, al centro; di Rovigo, a destra, e di Treviso, a sinistra. Ai piedi di Verona è Adige, come uomo, dall’aspetto anziano e con barba… Importante, dunque, la collaborazione fra privato e pubblico, per la realizzazione di opere culturali, che creano soddisfazione nel Donatore e, al tempo, permettono interventi conservativi a favore della cultura e di Verona.

Pierantonio Braggio