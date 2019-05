Stagione Lirica e Stagione sinfonica 2019.

Scrive Fondazione Arena che una studiata rassegna autunnale, dal titolo “Viaggio in Italia nel tempo e negli stili” concluderà la Stagione Artistica 2018-2019 al Teatro Filarmonico. Non vi sarà vuoto musicale, quindi, a Verona, dopo quanto proporrà, con l’usata massima attenzione, durante l’estate, l’Anfitaetro Arena, al pubblico internazionale. L’Orchestra, il Coro e i Tecnici della Fondazione Arena di Verona, insieme a artisti e registi di fama, daranno vita ad una raffinata programmazione operistica e sinfonic, in cartellone dall’11 ottobre, al 31 dicembre 2019. Tre mesi, dunque, che vedranno tre opere: Il Matrimonio segreto di D. Cimarosa, L’Elisir d’amore di G. Donizetti e Madama Butterfly di Giacomo Puccini, e quattro concerti, dai titoli: Missa pro defunctis di D. Cimarosa, Fuoco di Gioia, dato da musiche diverse, ma, scelte, e un Concerto sinfonico. A conclusione della pur appena citata rassegna, Fondazione Arena saluterà, nella notte di San Silvestro, come di consueto, del resto, l’inizio del 2020, con un grande Concerto di Capodanno (fuori abbonamento), per brindare insieme al suo pubblico, sulle note di Puccini, Verdi, Boito e Mascagni. Saranno sul podio, Francesco Ommassini, impegnato a dirigere i complessi areniani, e i solisti Daria Masiero, Raffaele Abete e Gianfranco Montresor. Per maggiori informazioni: Biglietteria Arena di Verona , via Dietro Anfiteatro 6/b, 37121 Verona, tel. 045 596517 - fax 045 8013287 - call center 045 8005151; Biglietteria Teatro Filarmonico, via dei Mutilati 4/k, 37121 Verona, tel. 045 8002880 - fax 045 8013266.

Pierantonio Braggio