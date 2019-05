SPIRIT OF PEACE DI BOTTEGA ALLA BANCA GENERALI

Banca Generali Private Milano dedica a Bottega spa un evento a tema in cui verrà presentata la case history della cantina trevigiana.

Un appuntamento per il 9 maggio, a Palazzo Visconti, a Milano, nel quadro di un convengo denominato “Casa e.....Bottega quando cambia il clima aziendale e negli investimenti”, nel quale Sandro Bottega, a capo dell'azienda veneta, sarà non solo l'ospite d'onore ma anche il principale relatore assieme ad alcuni tra i più conosciuti economisti italiani e internazionali. Nell'occasione una sala di Palazzo Visconti ospiterà l'esposizione artistica “Spirit of Peace”, una installazione in vetro soffiato per ricordare la tragedia nucleare di Hiroshima. Sono decine e decine di bottiglie con al loro interno le gocce di vetro che rappresentano le lacrime e racchiudono i fiori delle prime piante che fiorirono dopo la bomba atomica, il tutto con una grande colomba che spicca il volo a rappresentare la pace. L'opera d'arte ideata da Sandro Bottega e Monica Lisetto è già stata presentata in tre musei nipponici e più recentemente al Rotunda international Center di Vienna ottenendo uno strepitoso riscontro di pubblico e di interesse.