Flavio PIVA nel gruppo ICCREA

Flavio Piva, Presidente della Banca di Verona, è stato nominato tra i 15 componenti del nuovo Consiglio di Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo ha nominato l’Assemblea degli Azionisti di Iccrea Banca, tenutasi lo scorso 30 aprile a Roma, che ha rinnovato la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2022 ed approvato il bilancio al 31 dicembre 2018.

La nomina di Piva è in continuità con la storica rilevanza che il Credito Cooperativo veneto riveste nel Gruppo Iccrea, oggi quarta realtà bancaria nazionale.

Flavio Piva, classe 1965, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona. Durante il suo percorso di carriera assume incarichi di rilievo in società di servizi e industriali. Nel Credito Cooperativo dal 2004, inizialmente in qualità di consigliere e dal 2010 al 2014 come Vicepresidente di Banca di Verona. Nel 2018 assume la Vice Presidenza della Federazione Veneta delle BCC e la Presidenza di Banca di Verona.

Il rinnovato Consiglio di amministrazione della Capogruppo Iccrea è composto da 15 membri, 10 dei quali sono espressione delle BCC: Giuseppe Maino, Lucio Alfieri, Francesco Carri, Teresa Fiordelisi, Giuseppe Gambi, Maurizio Longhi, Flavio Piva, Angelo Porro, Salvatore Saporito e Pierpaolo Stra e 5 indipendenti: Giuseppe Bernardi, Paola Leone, Luigi Menegatti, Mario Minoja e Laura Zoni.