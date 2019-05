Economia e ripresa: non sono i soldi che mancano, mancano idee unitarie di sviluppo

A - I fondamenti dell'economia sociale



Un Governo e uno Stato bloccato da ideologie e approfittatori..... e l'economia langue.

Non servono i soldi per far ripartire l'Italia e le sue regioni, basterebbe il federalismo e che ogni componente di questa penisola, che come espressione geografica si chiama Italia, facesse la sua parte; o meglio che non impedisse alle altre parti di fare. Invece regioni diverse per storia, cultura, genti, economie e con attitudini o propensioni diverse secondo alcuni illuminati politici dovrebbero muoversi uguali. Questo in virtù di principi egualitari che sono fortunatamente inesistenti nella realtà che che vengono richiamati tanto per confondere idee e menti meno preparate o in difficoltà. E' anche un problema comunicazionale e di informazione. Se si dicesse , come si dice, che la povertà va abolita, che la verità deve prevalere sempre, che la giustizia umana impera nei rapporti sociali, si enuncerebbero dei principi che sono finti e falsi, ma che moltissimi prenderebbero per buoni e sacrosanti. Ovviamente non credo occorra citare centinaia di filosofi antichi e moderni per ridimensionare la portata di questi assiomi: Verità, Giustizia, Libertà, ecc. e confinarli nel loro ambito culturale di confronto e paragone quali punti di arrivo e di partenza della crescita (?) delle comunità umane. E questo non è tutto. Infatti, sempre nell'ambito filosofico non mancherebbero coloro che a volte come contraltare esprimono concetti che invece sostengono la diversità e la multigeneticità ( basta un gene per diversificare due entità) quale forma di crescita del genere umano. Ma noi dobbiamo rimanere entro il campo sociologico ed economico senza entrare in questioni filosofiche e bioetiche che comunque sostengono l'operare umano al di là del bene e del male.