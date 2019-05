Convegno sul tema “L’Arte racconta i Quartieri - Dieci anni di un’idea vincente”. Alla Gran Guardia, Verona, il 7 maggio, dalle ore 16,30.

Critici, artisti e giornalisti, illustreranno e approfondiranno le caratteristiche di questa manifestazione, diventata, ormai, un momento culturale atteso, da artisti e da un pubblico sempre più interessato all’evento. Saranno relatori: Maurizio Scudiero, critico d’arte; Nicoletta Tamanini, critica d’Arte; Davide Antolini, pittore ed ex docente dell’Accademia di Belle Arti Cignaroli; Sergio Capellini, scultore ed ex docente dell’Accademia di Belle Arti Cignaroli, Simonetta Chesini ed Elena Cardinali, giornaliste. In occasione del convegno, sarà lanciato un nuovo concorso, per l’edizione 2019 de “L’Arte racconta i Quartieri”, che prevede un’estemporanea di pittura, prevista per il prossimo settembre. Il programma del convegno è scaricabile all’indirizzo: https://www.comune.verona.it. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ha annunciato l’evento l’assessore del Comune di Verona, Marco Padovani.

Pierantonio Braggio