Consorzio Tutela Vini della Valpolicella, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona. Appuntamenti in vigneto ed in cantina. Il 7 maggio 2019, la prima e

L’evento offrirà spazio anche alla formazione in campo, con le prove pratiche dei macchinari tra i filari, e, in aula, con due workshops organizzati, in collaborazione con L’Informatore Agrario, dedicati al sovescio, per equilibrare la fertilità dei suoli in vigneto e alle alternative per la difesa sostenibile del vigneto. L’incontro avrà luogo dalle 9.30 alle 16.00, ad ingresso libero, nella Tenuta Pule, via Andrea Monga, S. Pietro in Cariano, Verona. Importante intervento, quello proposto dal Consorzio, cui è essenziale partecipare, per prendere visione di nuove macchine, di nuove tecnologie ed attrezzature, nonché per aggiornarsi in metodi di coltivazione, dando massimo spazio alla sostenibilità, www.consorziovalpolicella.it.

Pierantonio Braggio