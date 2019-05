Piccoli prestiti: sono ancora i più richiesti nel 2019?

I numeri di un successo: quanti italiani li richiedono?

È possibile ottenere piccoli prestiti in tempi molto brevi e la procedura è solitamente telematica. In base ai dati del Barometro Crif, le richieste di piccoli prestiti personali per somme al di sotto dei 5.000 euro hanno coperto più del 40% delle domande totali di finanziamento durante il periodo autunnale del 2018.

Questa diffusione massiccia è stata, probabilmente, favorita anche da alcune iniziative del Governo: la parte burocratica è stata, infatti, semplificata ed è ancora più facile ottenere somme al di sotto dei 3.000 euro. Nel corso dell’anno passato, la media delle richieste si attestava a 11.200 euro.

I numeri di un successo: tempistiche e importi

I prestiti online immediati prevedono, di solito, l’erogazione della somma entro le 24/48 ore. Il prestito, comunque, non arriva in più di tre giorni lavorativi e può ammontare fino a 10.000 euro. Difficilmente vengono concesse somme più alte seppure alcune finanziarie danno la possibilità di ottenere anche di più. Per altro, non viene richiesto di specificare come verrà speso il prestito e a cosa è destinato.

I tassi di interesse non sono alti rispetto al mercato dei prestiti. La media è dell’8,18% (comunque il tasso è fisso). Se contemporaneamente state ricevendo un altro finanziamento, ricordate di comunicarlo: ci sono finanziarie che richiedono l’ultimo bollettino pagato nella documentazione da presentare.

Quando conviene richiedere un prestito immediato?

I prestiti immediati online sono la soluzione migliore per chi deve affrontare spese improvvise. Esempi? Se avete necessità di far riparare o di ricomprare l’auto, se dovete comprare un macchinario, se volete farvi un bel regalo ecc.

Occorre garantire la propria situazione economica e possedere determinati requisiti. Più che le banche, le finanziarie sono particolarmente inclini al prestito immediato. La cifra massima erogabile è 10.000 euroe si possono trovare, come accennato, anche buoni tassi di interesse.

A chi sono destinati i piccoli prestiti?

Di solito sono riservati ai lavoratori dipendenti (pubblici, statali o privati). Anche i lavoratori autonomi e i pensionati possono usufruirne. Potrebbe esserci un limite di età, ovvero di avere tra 18 e i 72 anni. Bisogna presentare un documento di identità, il codice fiscale, la busta paga, il cedolino della pensione. Il singolo istituto di credito può richiedere altri documenti laddove lo ritenga necessario. Più nello specifico, vi può venir chiesto di presentare le ultime 2/3 buste paga, in caso siate lavoratori dipendenti, il modello OBIS o Cud o il cedolino della pensione per i pensionati, il modello unico con visura camerale e la partita IVA per i lavoratori autonomi.

Alcuni istituti concedono il prestito anche a chi ha un contratto a tempo determinato, a condizione che la durata del finanziamento non superi il doppio del periodo previsto dal contratto di lavoro. Di solito viene erogato solo a chi è possessore di un conto corrente bancario. Dovrete produrre copia del contratto, su cui dovrà essere riportata la data di scadenza dello stesso e le ultime due buste paga.

È facile comprendere come quella del piccolo prestito immediato online sia una formula di successo anche perché copre una casistica tutto sommato ampia. Tra le caratteristiche più apprezzate dagli italiani, c’è la modalità di erogazione: i lavoratori che possono presentare busta paga e i pensionati possono usufruire della cessione del quinto, con cui la spesa viene addebitata direttamente senza dover ricordare scadenze (I.P.)