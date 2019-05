Igudesman & Joo al Teatro Filarmonico di Verona

Lo spettacolo offre un programma imprevedibile, creativo e di grande virtuosismo, che stravolge i confini tra il classico e il pop.

Igudesman & Joo è il duo composto dal pianista anglo coreano Hyung-ki Joo e dal violinista russo Aleksej Igudesman.

Con oltre 35 milioni di visualizzazioni su Youtube, questo stravagante duo ha trasformato la loro spontanea comicità, non priva di una certa dose di follia, in uno spettacolo internazionale.

I due musicisti si sono conosciuti all’età di 12 anni in Inghilterra, alla Yehudi Menuhin School che entrambi frequentavano.

Da allora hanno iniziato a comporre musica insieme dando vita ad un incredibile sodalizio artistico e ad un’amicizia personale.

Nel 2004, seguendo le orme di stelle luminose come Victor Borge e Dudley Moore, hanno creato A Little Nightmare Music, il loro primo spettacolo innovativo e alternativo.

Da allora si sono esibiti in tutto il mondo con le maggiori orchestre sinfoniche e hanno suonato in alcuni dei più grandi palcoscenici. Il duo debutta al Teatro Filarmonico con il suo stile divertente e trasgressivo oltre ogni regola. Per entusiasmare il pubblico veronese che vedrà Mozart, Rachmaninov e Strauss proposti in chiave dissacrante e comica. Lo spettacolo di Igudesman & Joo non risparmierà neppure il grande compositore contemporaneo Ennio Morricone, sempre però con una lettura colta e surreale. Appuntamento, dunque, stasera e domani al Teatro Filarmonico!

Filippo Avesani