In provincia di Verona le Giornate dello Scompenso Cardiaco

“Quando iniziano i primi sintomi, si può avvertire un senso di stanchezza o difficoltà di respiro, soprattutto dopo uno sforzo fisico. Si possono avere anche accessi di tosse, mancanza di fiato durante la notte, episodi di vertigini associati a senso di confusione.” spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE.



Oltre a misurare l’ossigenazione del sangue, dal 6 al 19 maggio i cittadini potranno compilare insieme al farmacista un questionario per valutare il loro personale rischio cardiovascolare.



“Uno stile di vita attivo, un’alimentazione controllata e abitudini salutari possono ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari - aggiunge il Dottor Borgarelli - Con questa campagna nazionale di prevenzione vogliamo aiutare tutti i cittadini a fare una scelta di vita sana e consapevole”.



Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Verona sono:

Farmacia Sant’Anna – Via Verona, 63 – Calmasino

Farmacia Castelnuovo - Piazza della Libertà, 10 - Castelnuovo del Garda

Farmacia De Steffani - Piazza Matteotti, 5 - Cerea

Farmacia Marchesin - Piazza Garibaldi, 3 - Cologna Veneta

Farmacia Fiorini - Piazza De Gasperi, 43 - Raldon

Farmacia Al Giglio - Corso Porta Borsari, 46 - Verona

Farmacia SS Pietro e Paolo - Via Altichiero, 42 - Zevio



FARMACIE SPECIALIZZATE DI FARMACISTI PREPARATORI



Le Farmacie Specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza.

Nascono così le Farmacie Specializzate.

Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze.

Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita.

Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.