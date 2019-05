V edizione de “Tutti i Colori di Carlo”, Verona. Si terrà domenica, 5 maggio 2019, dalle ore 10, presso il Parco San Giacomo.

Non solo a danno della Zona in parola, ma, di Verona stessa. L’evento, voluto dall’Associazione Culturale CTG Un Volto Nuovo, via Cherso 65, 37135 Verona, info@unvoltonuovo.it, se presenta grandi contenuti artistici e culturali, come il progetto del CTG “Valorizziamo l’Italia”, con la Festa dei Madonnari – i bambini, accompagnata dai genitori, sono invitati a partecipare, realizzando in loco, loro lavori – mira, a trovare soluzioni radicali, come cennato, per il restauro della Chiesetta suddetta e, almeno, della facciata dell’ex Ospedale psichiatrico, i cui inizi risalgono al 1168 e, ora, chiuso da decenni… Facciata, che, allo stato attuale, è pesante biglietto d’ingresso a Verona, per chi proviene da sud. Non mancherà una mostra d’Arte pittorica ed uno spettacolo di “Burattini”, che mira a porre il luce il grande artista Carlo Zinelli, volgendo il pensiero al quale, viene da profondamente riflettere sulla follia, giungendo a capire che “dietro a un pazzo, non c’è solo un “non uomo”, ma, una persona, con il suo vissuto e, perfino, un grande artista, come Carlo”. Hanno presentato l’evento Francesca Briani, assessore del Comune di Verona; Patrizio Mantovani, presidente dell’Associazione CTG Un Volto Nuovo, Verona; il vicepresidente, Maurizio Pedrini, e il presidente della V Circoscrizione, Raimondo Dilara. Pierantonio Braggio