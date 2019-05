Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - UILDM, Verona ONLUS. Due concerti, nelle sere del 3 e dell’11 maggio 2019, a Verona.

A Verona, Uildm, il 4 e il 5 maggio, in piazza Erbe, con i propri volontari e con gli studenti dell'Istituto Aleardo Aleardi, porterà a conoscenza storie, da raccontare, e la determinazione, che caratterizza, da sempre, l’azione dell’Uildim veronese. Tali storie, inserite in un Piano di comunicazione più ampio, restituiranno a Uildim e a Fondazione Telethon il giusto riconoscimento al lavoro svolto insieme, in questi anni, per il miglioramento della qualità di vita degli affetti da patologia neuromuscolare. Questa campagna prevede, poi, due concerti: venerdì 3 maggio, alle ore 21.00, presso il teatro S. S. Trinità, Verona, il concerto musicale "Frisco beat”, volti, colori e suoni della Baia", a cura degli studenti della Scuola di Musica Aloud di Verona, e, sabato, 11 maggio, alle ore 21.00, presso il teatro di San Massimo, Verona, concerto "Musical in me", con l’ “Ok Mama Musical Group”.

Pierantonio Braggio