Per il 2020, la Casa di Giulietta si rinnova. e si amplia.

Tutto verrà rinnovato e, in parte, ampliato: Casa di Giulietta, cortile e percorso, senza folla e senza attese, entro il 2020. Lo garantiscono il sindaco, Federico Sboarina, e l’assessore, Francesca Briani. Un’iniziativa innovativa, che vedrà la nuova entrata, verso Casa e cortile, dall’ ex palazzina Armani, e uscita, dalla Casa stessa, non trascurando il noto “balcone” e semplificando, così, per evitare code alle entrate e alle uscite. Faciliterà il visitatore un adatto ascensore, che porterà sino al quarto piano d’una Casa di Giulietta, rinnovata e riqualificata, con ovvia e migliore fruibilità della grande storia shakespeariana. Edificio e brand resteranno a mano del Comune di Verona. Provvederà al restauro della Casa e della palazzina ex Armani e alla manutenzione Mox Corporation, in base ad un suo progetto, modellato secondo le attese comunali, e a proprie spese, con il massimo risultato qualitativo, per la parte museale e per la città di Verona, grazie al massimo impegno, nelle trattative, del Comune stesso. Mox gestirà, impegnando una quarantina di persone, come collaboratori, la rinnovata Casa-museo a proprie spese, garantendo al Comune dodici milioni netti l’anno di entrata, contro i circa seicentomila, sino ad ora incassati. I lavori inizieranno, dopo accertata correttezza della spesa e benestare del Comune, a fine estate. La Casa di Giulietta, sotto nuovo aspetto ed in massima sicurezza, riaprirà, l’anno venturo, escludendo file o code. Vi sarà un biglietto d’entrata da 3.-€, per chi vorrà visitare il cortile, da 10.-€, per la visita a cortile e Casa.

Pierantonio Braggio