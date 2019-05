LXXI Estate Teatrale Veronese, 15 giugno -28 settembre 2019. Cinquantasei serate: trentasette al Teatro Romano e diciannove al Teatro Camploy.

In tale quadro, saranno in scena, 15-24 giugno: James Bay, Carmen Consoli, Tom Walker, Massimo volume e Giardini di Mirò, Negrita, Storyville Story, Two Islands, Enrico Rava, special edition, e Glenn Millee Orchestra. Il Teatro Camploy, non sarà da meno, proponendo un cartello d’undici spettacoli, dei quali sei in prosa e cinque di danza – ma, attenzione, dal 2 al 28 settembre. I titoli: “Leo inventa tutto” e “CIPÍ”, a cura di Fondazione Aida; “Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein”, a cura di Fondazione Aida e Febo Teatro; “Il serpente”, a cura di Teatro Scientifico e Teatro Laboratorio; “Sogno d’una notte di mezza estate” per Punto in Movimento/Shiftngpoint; “Padre, Figlio e Spirito stanco”, a cura di Cantieri Invisibili; “Hopera 2”, a cura di GDO Dance Company; “Callas”, a cura di Ersiliadanza; “Io sono il Bianco del Nero”, per la Compagnia Susanna Beltrami; “Focus Dancehauspiù e Parole senza età”, a cura di Arte 3. Non mancherà il “Festival della Bellezza”, 29 maggio-16 giugno. Ulteriori precisazioni s’otterranno, contattando www.estatreteatraleveronese.it e spettacolo@comune.verona.it. Pierantonio Braggio