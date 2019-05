La 1ª Crociera fluviale Torretta, Legnago - Mantova - Torretta.

Per conoscere e fare conoscere, occorrono la buona volontà degli interessati a “scoprire” e il costruttivo impegno di chi, con passione ed impegno, desidera “fare scoprire”. A fare scoprire le Grandi Valli del Basso Veronese è stata l’Associazione Culturale “La Pianura - ViviAmo la Bassa”, Sanguinetto, Verona, diretta da Enrica Claudia De Fanti, e, ad avere avuto la fortuna di poter “scoprire” sono state centoventi persone, da diverse provincie circostanti, nonché da Austria, Giappone e Stati Uniti. Ospiti, che, domenica, 28 aprile 2019, dopo avere raggiunto, in pullman – dal quale si è ammirata la verde e fresca pianura del Basso Adige – la motonave “River Queen”, sul Lago di Mantova, da bordo della motonave stessa, hanno potuto ammirare e studiare un’eccezionale natura, data da fiumi e da rive, da colori e da contenuti locali straordinari, che, dobbiamo affermare, ci hanno estremamente colpito e, quasi, “parlato”, raccontando se stessi. Se, scopo della lunga escursione, come, in effetti, era, era fare cultura, per la propria terra, con “un qualcosa di mai visto”, il segno è stato completamente centrato e con massimo successo. Ciò, grazie anche all’eccezionale guida, nella persona del dott. Gabriele Negrini, che, accompagnando il gruppo, durante tutto il viaggio, con assiduità e sollecitudine, ha proposto dati, sull’ambiente d’intorno ed anche altamente tecnici, con chiarezza e con costante attenzione. Dati, che hanno fortemente contribuito a dare il massimo tocco culturale all’escursione stessa. Partendo, dunque, da Mantova, si sono potuti ammirare, quindi, il Lago Inferiore, il Lago Superiore, il Mincio, la Vallazza, il Parco Naturale, la zona fluviale di Governolo, con la sua conca di navigazione, fra Mincio e Po, la Biconca di San Leone – nonché le diverse chiuse – per ritornare, sempre straordinariamente onorati dalla presenza di verdissime rive – a Torretta, attraverso l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco. Hanno impreziosito la giornata fluviale le preparazioni estremamente naturalistiche delle Aziende Agricole o Agriturismi: Alle Torricelle, Verona - con cucina vegetariana; Corte delle Giuggiole, Cologna Veneta, Verona - con i biscotti della Gioia di Santa Ildegarda di Bingen; Le Calandre, Ostiglia, Mantova; Testoni, con vino Lambrusco, Ostiglia, Mantova, e La Fornasella, Sustinenza di Casaleone, Verona - con riso ed asparagi di propria produzione. Rappresentava la Confraternita del noto e dolce Broccoletto di Custoza, Allegro Danese, Villafranca, Verona. Enrica Claudia De Fanti: ”Piace promuovere nuove avventure culturali, in collaborazione con colti attori, che preparano e propongono eccellenti e genuini prodotti, derivanti dal settore agroalimentare. “Mi auguro che questo nostro servizio di volontariato, svolto, nel quadro dell’attività dell’ “Associazione La Pianura e ViviAmo la Bassa”, possa essere colto dalle Amministratori locali, come azione, creatrice di nuova vita e di economia per il nostro territorio, dotato d’una una ricchezza naturale straordinaria, di verdi acque, da rispettare e da valorizzare, anche attraverso il turismo fluviale, in sinergia, con il buon cibo, che la nostra agricoltura offre. Dobbiamo crederci veramente! Il nostro territorio offre moltissimo!”. Per ulteriori info: ufficiostampalapianura@gmail.com, www lapianura.it; enricaclaudia@gmail.com, 3332510947; segreteria.aclapianura@gmail.com.

Scopo dell’evento è fare conoscere bellezze naturali ed artistiche di massimo interesse culturale. Il programma prevede: – 9.30: accoglienza dei crocieristi a Torretta di Legnago, indicazioni per il parcheggio auto e appello dei partecipanti; – ore 10.00: partenza in pullman per Mantova; – ore 11: arrivo all’imbarcadero di Mantova Laghi ed inizio della navigazione, sul Lago Inferiore, per raggiungere la Vallazza, zona umida, creata dal fiume Mincio e di grande interesse naturalistico per la peculiarità della sua flora e della sua fauna; aperitivi e degustazioni di mezza mattina, con cicchetti tipici veneti; – ore 12.30: navigando, all’interno del Parco Naturale del Mincio, si giungerà nei pressi di Governolo, dove si attraverserà l’omonima conca di navigazione, che consente ai natanti di superare il dislivello esistente, fra il fiume Mincio ed il Po, per proseguire, verso Torretta, attraverso l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco. Una guida illustrerà il percorso storico; – ore 13:00: degustazione di risotti dell’azienda agricola “La Fornasella”, Sustinenza, Casaleone, Verona. Proseguendo il viaggio, seguirà l’ingresso e l’attraversamento della biconca di San Leone, opera virtuosa d’ingegneria idraulica, e introduzione nel corso del fiume Mincio naturale. In questo tratto, di navigazione pensile del Fissero Tartaro, Canal Bianco, sarà possibile osservare varie macchie di oasi e di paludi, conservate ed intatte, anche dopo le numerose opere di bonifica, eseguite nel territorio, nonché architetture rurali, fienili, case ed antichi palazzi della zona. Non mancheranno divagazioni ed interventi, con presentazione di overtures musicali e teatrali, a cura di artisti, presenti durante il tragitto. Tutto, accompagnato da degustazione di vini e prodotti biologici certificati, quali formaggi tipici, salame e lambrusco mantovano. Ove interessati, si potrà partecipare, nel cabinato, ad una lezione per la conoscenza dell’olio extra vergine della Valpolicella; – ore 17.00, circa, arrivo a Torretta e sbarco dei signori crocieristi. Quindi, merenda /aperitivo d’arrivederci, presso il Risto Boat, a 300 mt., dal parcheggio auto. Costo della crociera € 65, compresivi di trasposto in pullman, motonave, assicurazione, aperitivi, vino, bevande, merenda e risotti. Prenotazioni: dal 28 marzo, sino al 2 aprile, contattando il numero 333 25 10 947 o enricaclaudia@gmail. com.

